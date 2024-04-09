«Вселяет надежду»: что сейчас происходит в затопленных районах Оренбургской области

Мэр Орска Козупица заявил о завершении пика паводка
Фото: Алеев Егор / ТАСС
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Мэр Орска рассказал об остановке в городе.
Пик паводка в Орске Оренбургской области прошел, вода начинает убывать. С таким заявлением выступил мэр города Василий Козупица.
«Радует, что Урал потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем. Правда, падает в разных районах по-разному. В Старом городе — почти на метр, в шестом микрорайоне — до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать», — сказал градоначальник в эфире одного из федеральных каналов.
Прорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.
Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.
Президент России Владимир Путин обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вопрос с паводками в регионах России остается в центре внимания Путина.
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