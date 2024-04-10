Вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара попала в потенциальную зону подтопления

В Оренбурге критическим уровнем воды считалась отметка 930 сантиметров — показатель на данный момент составляет 942. То есть вода уже идет к жилым домам — правда, пока это происходит не так быстро.

Вторая «горячая точка» на карте — это Курганская область. Там за два часа река Тобол прибавила 21 сантиметр, это происходит в районе села Звериноголовское.

И там власти уже начали превентивную эвакуацию. И в Оренбурге, и в районе села Звериноголовское целый день работали корреспонденты «Известий» Наталия Графчикова и Кирилл Солодков.

И вот, что они успели снять до того, как стемнело. Уровень Урала поднялся до критической отметки 914 сантиметров.

Вот так сейчас выглядит центральная набережная города. Фонари под водой, жители Оренбурга со смотровой площадки оценивают масштаб бедствия.

Затоплены детские площадки, дома отдыха — вся инфраструктура вдоль реки. В зоне подтопления в основном коттеджи и дачи в поймах рек Урала и Сакмары.

До многих населенных пунктов, кроме как на лодке, не добраться, люди помогают друг другу. Это коттеджей поселок Ивановское в 20 километрах от Оренбурга.

Дома стоят на самом берегу реки Урал, вода начала прибывать неделю назад. Этой ночью ситуация вышла из-под контроля.

Пробираемся вдоль дома, держась за стены. Шаг влево — и тут земля можно провалиться.

Дома уходят под воду на глазах жителей. Настолько стремительно, что многие не успевают вывезти даже самое ценное.

Ильяз с трудом добрался до своего дома, но двери открывать уже боится. Вода мощным потоком хлынет внутрь — остается только дежурить и каждый час вместе с соседями замерять уровень воды.

В ожидании паводков и Курганская область — там работает корреспондент «Известий» Кирилл Солодков. Вот так разлив Тобола выглядит в Звериноголовском районе Курганской области.

Под корреспондентом находится дорога, которая еще сутки назад не была затоплена, сейчас здесь не проехать. Сразу несколько сел оказались отрезаны от большой земли, при этом пик паводка еще не пройден, вода продолжает прибывать очень быстро.

Вода уже на окраинах окружного центра. Метр за метром покрывает огороды, проникает в жилища.

Пенсионерка Раиса Кандалова переждать паводок уехала к дочери, но каждый час приходит к родному дому, с трудом сдерживая слезы. Напряженная обстановка и в селе Озерном — там вода со всех сторон окружила приусадебные участки.

А это кадры из Прорывного — именно этот населенный пункт на юге Зауралья первым принял удар стихии. Людей здесь уже не осталось — всех жителей заранее эвакуировали в безопасное место.

Дороги перекрыты для любого транспорта, кроме спецтехники. Наводнение в Зауралье может стать самым масштабным за всю историю наблюдений.

В зоне риска — 62 населенных пункта с населением свыше 19 тысяч человек, в том числе и сам Курган. Время на подготовку стремительно утекает.

Это Кировский мост, одно из наиболее слабых звеньев Курганской дамбы. Работы по его активному укреплению продолжаются уже больше суток.

Первым слоем укладывают мешки с песком — их уже больше сотни, затем — защитную пленку. И сверху вся эта преграда засыпается грунтом, который подвозят на тракторах.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, развернуты десятки пунктов временного размещения. Дополнительные силы спасателей и технику стягивают с соседних регионов.