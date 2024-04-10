Российские снайперы уничтожили группу ВСУ на южнодонецком направлении
Нашим военным также удалось ликвидировать опорный пункт противника под Авдеевкой.
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
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На южнодонецком направлении снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили группу украинских националистов. Выслеживая противника, бойцы проводят на позициях порой по двое суток. Выполнив боевое задание, они тут же меняют дислокацию.
А на авдеевском направлении российские мотострелки ликвидировали опорники ВСУ. Вражеские позиции разведчики вскрыли с помощью беспилотников. Под прикрытием минометов противника атаковали штурмовые группы.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия РФ уничтожила два цеха сборки беспилотников ВСУ в зоне спецоперации.
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