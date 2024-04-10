Файзуллин: все дома в затопленном Оренбуржье обследуют после ухода воды

Все пострадавшие от паводка дома в Оренбургской области будут обследованы после ухода воды. Такое заявление сделал глава Минстроя России Ирек Файзуллин в ходе встречи с жителями Орска в здании администрации города.

«Поручение президента (России Владимира Путина. — Прим. ред.) четкое: в первую очередь по мере снижения и ухода воды организовать работу по восстановлению жилья. Будут обследованы все жилые дома», — сказал министр.

Последствия наводнения в настоящее время трудно оценить, нужно дождаться ухода воды, добавил Файзуллин. Кроме того, на встрече одна из жительниц спросила у министра, как будет фиксироваться ущерб и когда можно будет вернуться в свои дома. На это замглавы правительства области Александр Полухин ответил, что специальные комиссии начнут работу со следующей недели.

«Надо раньше начинать работу», — подчеркнул Файзуллин.

На восстановление парков и общественных территорий, продолжил министр, потребуются дополнительные федеральные деньги. Их выделят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Файзуллин вылетел в затопленную Оренбургскую область накануне, 9 апреля, по поручению Путина после контактов с властями региона. Цель поездки — проинформировать местных жителей о том, какие меры поддержки будут приняты, а также какие запланированы мероприятия по ликвидации последствий.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Как ранее сообщали в МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области. В центре региона вечером 9 апреля местных жителей призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра.

Однако в тот же день в Алтайском крае, Самарской и Брянской областях вода начала уходить. Местным жителям помогают расчищать участки и присушивать дома.

Действия спасателей в зоне паводков координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень реки Урал возле Оренбурга поднялся до тысячи сантиметров.