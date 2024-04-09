Глава Минстроя Файзуллин России вылетел в затопленную Оренбургскую область

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 35 0

Такое поручение ему отдал президент РФ Владимир Путин после контактов с властями пострадавшего от паводков региона.

Глава Минстроя Файзуллин России вылетел в затопленную Оренбургскую область

Фото: Егор Алеев / ТАСС

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин вылетел в зону стихийного бедствия в Оренбургской области. Об этом сообщает Минстрой РФ.

«Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерств.

Такое решение Владимир Путин принял днем, после контактов с властями региона. Глава государства провел телефонный разговор с губернатором региона Денисом Паслером, который доложил о текущем состоянии в регионе и последствиях подтопления нескольких населенных пунктов. Также глава области рассказал, какая помощь и в какой объеме оказывается местным жителям, которые больше всего пострадали из-за паводков.

По результатам разговора российский лидер отправил Файзуллина в регион, чтобы на месте проинформировать местных жителей о том, какие меры поддержки будут приняты, а также запланированные мероприятия по ликвидации последствий.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Президент России Владимир Путин обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Альфа-Групп» выделит миллиард рублей пострадавшим от паводков в Оренбуржье.

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