Лавров обсудил с координатором ООН Веннесландом конфликт в Газе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Темой встречи стал конфликт между Израилем и сектором Газа. Стороны обсудили и общую ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость создания самостоятельной и независимой Палестины в границах 1967 года.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в анклаве, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе.