«Добрая» дипломатия Незалежной по вопросу поставок ЗРК Patriot провалилась, теперь Запад получит жесткое требование. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Дипломатия по-доброму не сработала. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего личные отношения. Но я велел этой части заткнуться», — цитирует дипломата The Washington Post.

Министр признал, что Украина благодарна за предоставленную помощь, но он испытывает разочарование из-за непостоянности финансовой поддержки. Так, в потенциальных «странах-донорах» есть свыше 100 ЗРК Patriot, но многие отказываются передавать их Незалежной, сетует Кулеба.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад пытается достать Patriot для ВСУ в третьих странах.