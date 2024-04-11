Кулеба решил «жестко» потребовать ЗРК Patriot у Запада
Многие зарубежные «партнеры» Незалежной не спешат передавать ВСУ современное вооружение.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO
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«Добрая» дипломатия Незалежной по вопросу поставок ЗРК Patriot провалилась, теперь Запад получит жесткое требование. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Дипломатия по-доброму не сработала. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего личные отношения. Но я велел этой части заткнуться», — цитирует дипломата The Washington Post.
Министр признал, что Украина благодарна за предоставленную помощь, но он испытывает разочарование из-за непостоянности финансовой поддержки. Так, в потенциальных «странах-донорах» есть свыше 100 ЗРК Patriot, но многие отказываются передавать их Незалежной, сетует Кулеба.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Запад пытается достать Patriot для ВСУ в третьих странах.
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