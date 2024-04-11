Уровень реки Урал в районе Оренбурга вырос на 6 сантиметров за 2 часа

В районе Оренбурга уровень воды в реке Урал увеличился на шесть сантиметров и достиг отметки в 1600 сантиметров. Об этом сообщает администрация Оренбургского района в официальном Telegram-канале.

«Вода в реке Урал у Оренбурга поднялась до отметки в 1060 сантиметров. По данным на 08:00 (06:00 по московскому времени — Прим. ред.) 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1060 сантиметров», — говорится в сообщении.

Вода поднялась на 6 сантиметров за два часа с 04:00 по московскому времени. Администрация района призывает всех жителей покинуть зону подтопления — опасный показатель превышен уже на 130 сантиметров.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы.

После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Как ранее сообщали в МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как людей эвакуируют из затопленного Оренбурга.