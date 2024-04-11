У многих сдают нервы: как людей эвакуируют из затопленного Оренбурга

И все это время за ситуацией в Оренбурге следит специальный корреспондент «Известий» Наталия Графчикова. Вместе со спасателями приехали на адрес, помощь нужна пожилой женщине.

Сейчас лодку спускают на воду — двигаться будем вот к тем домам. Ольга Николаевна покидает свой дом со слезами на глазах — вода уже у крыльца.

Забраться в лодку не так просто — помогают спасатели. Дом этой жительницы Оренбурга ушел под воду по самую крышу.

В Оренбурге не прекращается дождь, что усложняет ситуацию. Там, где еще утром было сухо, сейчас не пройти.

Спасатели получают звонки от жителей один за другим. Это окраина города, идем в двухэтажный дом эвакуировать пожилую женщину — ей стало плохо.

Двигаемся аккуратно, могут быть открытые канализационные люки. Ситуация сложная, нервы у жителей Оренбурга сдают, но спасатели к каждому пытаются найти подход.

Пенсионерке помогают надеть гидрокостюм и ведут до полицейского «Урала». Уровень воды в реке продолжает расти, уже сейчас ясно — впереди у жителей Оренбурга и спасателей сложная ночь.