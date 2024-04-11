У многих сдают нервы: как людей эвакуируют из затопленного Оренбурга
Там, где еще утром было сухо, сейчас не пройти.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
И все это время за ситуацией в Оренбурге следит специальный корреспондент «Известий» Наталия Графчикова. Вместе со спасателями приехали на адрес, помощь нужна пожилой женщине.
Сейчас лодку спускают на воду — двигаться будем вот к тем домам. Ольга Николаевна покидает свой дом со слезами на глазах — вода уже у крыльца.
Забраться в лодку не так просто — помогают спасатели. Дом этой жительницы Оренбурга ушел под воду по самую крышу.
В Оренбурге не прекращается дождь, что усложняет ситуацию. Там, где еще утром было сухо, сейчас не пройти.
Спасатели получают звонки от жителей один за другим. Это окраина города, идем в двухэтажный дом эвакуировать пожилую женщину — ей стало плохо.
Двигаемся аккуратно, могут быть открытые канализационные люки. Ситуация сложная, нервы у жителей Оренбурга сдают, но спасатели к каждому пытаются найти подход.
Пенсионерке помогают надеть гидрокостюм и ведут до полицейского «Урала». Уровень воды в реке продолжает расти, уже сейчас ясно — впереди у жителей Оренбурга и спасателей сложная ночь.
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