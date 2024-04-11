Файзуллин пообещал разобраться в причинах прорыва дамбы в Орске: «Огромная масса воды»
Файзуллин о грызунах в Орске: Минстрой разберется в причинах прорыва дамбы
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тем временем в районе Оренбурга уровень воды в Урале достиг отметки в 1600 сантиметров.
Минстрой совместно с Минприроды разберется в причинах прорыва дамбы в Орске. Об этом заявил министр строительства России Ирек Файзуллин, комментируя версию о том, что сооружение могли разрушить грызуны.
Предположение о том, что дамба могла быть прогрызена, расходится среди граждан несколько дней. Однако Файзуллин отметил, что по факту сооружение потерпело нагрузку в несколько раз больше.
«Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метра, по факту у нас десять пришло. То есть с огромной скоростью огромная масса воды надавила. Поэтому мы, давайте, разберемся внимательно все, кому положено, и потом результаты скажем», — сказал Файзуллин.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы.
После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Как ранее сообщали в МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация — в Оренбургской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Оренбурга уровень воды в реке Урал увеличился на шесть сантиметров и достиг отметки в 1600 сантиметров.
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