Путин заявил, что ежечасно получает информацию о паводках в России
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Президент отметил, что информацию о ситуации в регионах получает практически каждый час.
Президент России Владимир Путин провел совещание по теме паводков с губернаторами Курганской, Оренбургской и Тюменской областей. Встреча состоялась по видеосвязи.
«У нас на связи — Курган, Оренбург, Тюмень. Тема понятна: паводки, борьба с ними и оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации», — начал заседание Путин.
Президент отметил, что получает информацию из субъектов, которые оказались в сложной ситуации, каждый день и практически каждый час. Однако заседание было организовано из-за меняющейся обстановки, о которой он попросил доложить каждого из губернаторов.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы.
После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Как ранее сообщали в МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация — в Оренбургской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Орске вода постепенно уходит, число подтопленных паводком домов сократилось почти до шести тысяч. Однако до сих пор еще есть места, куда пока можно добраться только на лодках. В городе начали поэтапно подключать электричество.
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