«На связи — Курган, Оренбург и Тюмень»: Путин провел совещание о паводках в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Путин заявил, что ежечасно получает информацию о паводках в России

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

Президент отметил, что информацию о ситуации в регионах получает практически каждый час.

Президент России Владимир Путин провел совещание по теме паводков с губернаторами Курганской, Оренбургской и Тюменской областей. Встреча состоялась по видеосвязи.

«У нас на связи — Курган, Оренбург, Тюмень. Тема понятна: паводки, борьба с ними и оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации», — начал заседание Путин.

Президент отметил, что получает информацию из субъектов, которые оказались в сложной ситуации, каждый день и практически каждый час. Однако заседание было организовано из-за меняющейся обстановки, о которой он попросил доложить каждого из губернаторов.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы.

После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Как ранее сообщали в МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация — в Оренбургской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Орске вода постепенно уходит, число подтопленных паводком домов сократилось почти до шести тысяч. Однако до сих пор еще есть места, куда пока можно добраться только на лодках. В городе начали поэтапно подключать электричество.

Тема:
Паводки в регионах России
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