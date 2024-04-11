Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил исторический максимум

Он достиг отметки в 10,92 метра.
Фото: Алеев Егор / ТАСС
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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил исторический рекорд и достиг отметки в 10,92 метра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда — 10,92 метров. Вода продолжает прибывать», — говорится в сообщении.
При этом уровень воды в Орске снизился за сутки на 29 сантиметров и остается на отметке в 832 сантиметра. Отмечается, что ситуация стабилизировалась.
При этом число затопленных участков выросло на 795, а домов — на 211, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в Telegram-канале.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.
Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Паслер оценил предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области.
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