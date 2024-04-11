Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил исторический максимум

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил исторический рекорд и достиг отметки в 10,92 метра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда — 10,92 метров. Вода продолжает прибывать», — говорится в сообщении.

При этом уровень воды в Орске снизился за сутки на 29 сантиметров и остается на отметке в 832 сантиметра. Отмечается, что ситуация стабилизировалась.

При этом число затопленных участков выросло на 795, а домов — на 211, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в Telegram-канале.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Паслер оценил предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области.