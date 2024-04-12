Ульянов указал на нежелание Запада осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Страны Запада не готовы осудить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, что выглядит как косвенное поощрение. Об этом завил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

«Неготовность Запада сказать что-либо негативное в адрес украинской стороны выглядит как косвенное поощрение атак Киева», — сказал дипломат.

Запад закрывает глаза на атаки на ядерный объект, исходя из политической конъектуры, убежден он. Ульянов призвал коллег из Европы и США «одернуть» Украину от таких действий.

Он заметил, что Незалежная пытается «перевести стрелки» на Россию, ложно обвиняя страну в атаках на ядерный объект.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Рогов назвал Жозепа Борреля мерзавцем после призыва вывести войска с Запорожской АЭС.