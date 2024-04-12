Ульянов указал на нежелание Запада осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Дипломат призвал США и ЕС «одернуть» Украину.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
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Страны Запада не готовы осудить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, что выглядит как косвенное поощрение. Об этом завил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
«Неготовность Запада сказать что-либо негативное в адрес украинской стороны выглядит как косвенное поощрение атак Киева», — сказал дипломат.
Запад закрывает глаза на атаки на ядерный объект, исходя из политической конъектуры, убежден он. Ульянов призвал коллег из Европы и США «одернуть» Украину от таких действий.
Он заметил, что Незалежная пытается «перевести стрелки» на Россию, ложно обвиняя страну в атаках на ядерный объект.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Рогов назвал Жозепа Борреля мерзавцем после призыва вывести войска с Запорожской АЭС.
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