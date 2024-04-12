Ульянов указал на нежелание Запада осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 40 0

Дипломат призвал США и ЕС «одернуть» Украину.

Ульянов указал на нежелание Запада осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Тема:
Спецоперация

Страны Запада не готовы осудить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, что выглядит как косвенное поощрение. Об этом завил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

«Неготовность Запада сказать что-либо негативное в адрес украинской стороны выглядит как косвенное поощрение атак Киева», — сказал дипломат.

Запад закрывает глаза на атаки на ядерный объект, исходя из политической конъектуры, убежден он. Ульянов призвал коллег из Европы и США «одернуть» Украину от таких действий.

Он заметил, что Незалежная пытается «перевести стрелки» на Россию, ложно обвиняя страну в атаках на ядерный объект. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Рогов назвал Жозепа Борреля мерзавцем после призыва вывести войска с Запорожской АЭС.

Тема:
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