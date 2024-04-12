«Много изменений»: могут ли Москва и Киев вернуться к стамбульскому мирному договору

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 83 0

Песков назвал разговоры о площадке для переговоров с Украиной преждевременными

Фото, видео: © РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В Кремле прокомментировали возможность прямого диалога России и Украины.

Стамбульский договор, к которому пришли Россия и Украина весной 2022-го, может быть базисом для новых переговоров сторон, но с учетом современных геополитических реалий. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как правило переговоры все равно опираются на что-то. Говорилось, что, в том числе, это может опираться и на тот документ. Но, естественно, с тех пор за два года произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что переговоры могут состояться только в формате диалога Москвы и Киева, добавив, что Россия, как и прежде, выражает готовность к процессу, ни разу не меняя своей позиции в этом вопросе. Однако говорить о теоретических пунктах нового плана по урегулированию конфликта рано, по крайней мере, пока на Украине действует запрет на любые переговоры с РФ, закрепленный на законодательном уровне.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле прокомментировали переговоры по Украине.

Тема:
Спецоперация
12 апр
«Если хотят»: Лукашенко назвал условия для переговоров по Украине
12 апр
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину
12 апр
Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны
12 апр
«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре
12 апр
В ДНР сообщили о продвижении российской армии под Марьинкой
12 апр
Это предвестник: на Западе отреагировали на удары по энергетическим объектам на Украине
12 апр
Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot
12 апр
Ульянов указал на нежелание Запада осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
12 апр
Российские бойцы «выжгли» позиции ВСУ с помощью «Солнцепеков»
12 апр
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

14:45
Лукашенко прокомментировал слухи о планах России и Белоруссии по захвату Европы
14:40
Все могу сама: Агата Муцениеце подколола Зепюр Брутян
14:31
В России разработали меры защиты транспорта от беспилотников
14:20
VK проведет День космонавтики вместе с пользователями
14:19
«Если хотят»: Лукашенко назвал условия для переговоров по Украине
14:08
Механический дриблинг: как нейросеть обучила роботов играть в футбол

Сейчас читают

«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Куклачеву — 75. Творческий путь легендарного клоуна и дрессировщика
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок