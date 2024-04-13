ВСУ ударили по Энергодару в Запорожской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 112 0

Украинские боевики применили для атаки дрон-камикадзе.

ВСУ ударили по Энергодару в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / Юрий Войткевич

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали первый микрорайон Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщает директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.

По ее словам, боевики применили для атаки дрон-камекадзе. Информации о пострадавших не поступало, предварительно, за медицинской помощью никто не обращался.

Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС несколько дней назад. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске.

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