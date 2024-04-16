В Твери арестован мужчина, связанный с фигурантами дела о теракте в «Крокусе»
Суд арестовал мужчину, фиктивно зарегистрировавшего у себя братьев Исломовых*
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
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Обвиняемый уже признал свою вину.
Московский районный суд Твери арестовал местного жителя, который фиктивно зарегистрировал в своем доме братьев Исломовых*, являющихся фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Соответствующая информация размещена на сайте инстанции.
Ашурову предъявлено обвинение по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан. Сообщается, что он признал свою вину в полном объеме. При этом защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, однако суд встал на сторону следователя, чью позицию поддерживал прокурор.
«Следователь указала, что у Ашурова имеется действительный паспорт гражданина Республики Таджикистан и заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, в Республике Таджикистан у него проживают близкие родственники, в связи с чем последний может беспрепятственно скрыться от органов следствия», — указывается в сообщении на сайте суда.
Мужчина пробудет в СИЗО ближайшие два месяца.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
По версии следствия, Диловар* и Аминчон* Исломовы знали о намерениях предполагаемых террористов. Также они продали обвиняемым автомобиль Renault, на котором те передвигались в день теракта и были задержаны в Брянской области.
Все 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подтверждена связь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» с Украиной.
* — внесены в список террористов и экстремистов в России
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