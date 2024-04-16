Лютая ненависть: подтверждена связь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» с Украиной

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Евгения Романова
Евгения Романова 171 0

Патрушев: следствие подтвердило связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Киевом

Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В Совбезе России подчеркнули, что все ответственные понесут заслуженное наказание.

Следствие подтвердило связь исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с Украиной. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — сказал он на совещании в Архангельске по безопасности на Северо-Западе.

Данный теракт, заявил Патрушев, является ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. Исполнители, пособники и организаторы понесут заслуженное наказание за содеянное, где бы они ни прятались.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Аминчона Исломова*. По версии следствия, он знал о намерениях предполагаемых террористов.

* — внесен в список террористов и экстремистов в России

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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