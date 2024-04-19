На Украине заявили о повреждениях припортовой инфраструктуры в Одесской области

В результате взрывов в Одесской области повреждения получила припортовая инфраструктура. Об этом сообщает глава областной администрации Олег Кипер.

«Есть повреждения припортовой инфраструктуры», — написал чиновник в Telegram-канале.

Прежде из региона сообщали о воздушной тревоге и взрывах.

Официальной информации от Минобороны России о деятельности российских войск в рамках спецоперации в данном районе не поступало.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Харьковской области взорвался трубопровод.