На Украине заявили о повреждениях припортовой инфраструктуры в Одесской области
Прежде в регионе звучала воздушная тревога и были слышны взрывы. Минобороны России официальную информацию при этом не давало.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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В результате взрывов в Одесской области повреждения получила припортовая инфраструктура. Об этом сообщает глава областной администрации Олег Кипер.
«Есть повреждения припортовой инфраструктуры», — написал чиновник в Telegram-канале.
Прежде из региона сообщали о воздушной тревоге и взрывах.
Официальной информации от Минобороны России о деятельности российских войск в рамках спецоперации в данном районе не поступало.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Харьковской области взорвался трубопровод.
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