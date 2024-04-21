«Полоса безопасности». Что известно о новой группировке войск «Север» в зоне СВО

Ее первый крупный успех — уничтожение немецкой установки ПВО IRIS-T.

В российских войсках в зоне специальной военной операции сформирована новая группировка «Север». В ее зоне ответственности — три российских области: Брянская, Курская и Белгородская, а также три сопредельных украинских региона — Черниговская, Сумская, Харьковская области соответственно.

Это стало логичным ответом на участившиеся попытки захода диверсионных групп оттуда к нам под прикрытием тяжелой техники и артиллерии. Отпор таким войсковым операциям должны оказывать не пограничники и Росгвардия, а соответствующая по уровню вооружений армейская группировка — вот она и появилась.

Применяя и артиллерию, и авиацию бойцы уже уничтожают живую силу и технику ВСУ на разном удалении от нашей госграницы. Крупный успех — спалили немецкую установку ПВО IRIS-T.

Министерство обороны, судя по всему, приступило к созданию той самой «полосы безопасности» вдоль русского приграничья, о которой говорил президент Владимир Путин. Группировка войск «Север» стала шестой в зоне СВО.

Ближайшие соседи — из «Западной», которая обороняет Луганщину и ведет активные действия на купянском направлении Харьковской области. Репортаж с этого участка СВО — корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Этот «Ураган» передвигается только ночью. Он должен оставаться незамеченным до последнего момента и может обнаружить себя только тогда, когда артиллеристы из группировки прикрытия начинают работу.

Огненные следы от реактивных снарядов озаряют все вокруг. Цель совсем рядом, враг ведет обстрел Белгородского приграничья из района Волчанска.

Противник пытается отвлечь внимание хоть каким-то образом от своего печального положения дел на линии фронта. На купянском направлении особенно напряженно — наши войска продвигаются не только в районе Синьковки, что в Харьковской области.

Группировка «Запад» уже вплотную подошла к Тернам, это в ДНР, и Стельмаховки. Задача — как можно скорее взять противника в полукольцо.

Стреляют из замаскированных, закрытых огневых позиций. Видим, что даже так называемый «мангал» обложили масксетью и ветками.

Но в случае чего даже вот такое хорошо оборудованное укрытие придется покинуть ради безопасности расчета. В ответ довольно часто летят FPV-дроны.

«Восемь штук за час где-то прилетело в машину. Отразили, один сбили… Нет, никто (не пострадал)», — говорит механик-водитель САУ «Акация» с позывным «Лысый».

Разведчики западной группировки быстро находят точку запуска дронов, где как раз и засели операторы БПЛА. А дальше за дело берется расчет миномета «Сани».

«Расход пять мин. Успешно все прошло. Расчет БПЛА — это в том числе и разведка противника — ее нужно пресекать на корню. Иначе будут слишком плачевные последствия, если они что-то заметят», — указал командир расчета.

О серьезном продвижении наших войск к Купянску говорят и сами бойцы, и Министерство обороны эту информацию подтверждает. У противника там сосредоточено сразу три бригады: 57-я мотострелковая, 14-я механизированная и 77-я аэромобильная — это, как минимум, десять тысяч человек.

Но даже так эта группировка сейчас в меньшинстве — они и западную технику теряют, и боевиков десятками практически каждый день. Власти оккупированной части Харьковской области уже начинают что-то понимать, приказав принудительно эвакуироваться населению из 47 населенных пунктов.