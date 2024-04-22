В точку: экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ
Экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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В этом им помогли данные, полученные с воздуха — при помощи БПЛА.
Экипаж танка Т-90М «Прорыв» успешно поразил несколько важных целей на Авдеевском направлении, о чем сообщили в Минобороне РФ. В зоне специальной военной операции (СВО) уничтожена, в том числе и боевая машина пехоты (БМП) Bradley.
Танкисты группировки войск «Центр» уничтожили как опорный пункт противника, так и бронетехнику — в том числе танк Т-64 и БМП Bradley. В этом им помогли данные с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а били они 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на дальности до десяти километров.
«Мы с закрытых позиций наносим удар. Бьем по блиндажам, опорным пунктам и живой силе противника, помогаем нашей пехоте», — заявляет командир танковой роты с позывным «Буран».
Военнослужащие вели огонь по заранее полученным координатам цели от расчета БПЛА. Стоит упомянуть, что танковые экипажи группировки «Центр» выступают в роли поддержки штурмовых групп.
Обстрел шел с закрытой огневой позиции из модернизованного российского танка Т-90М «Прорыв». Главные особенности — башенный модуль с многослойным бронированием, боеукладка вне боевого отделения, больше вариаций применяемого вооружения, если сравнивать с обычной версией T-90. В сумме это дает — повышенную выживаемость экипажа.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска успешно поразили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр.
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