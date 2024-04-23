«Это подло»: Матвиенко назвала терактом убийство военкора «Известий» Еремина
Матвиенко назвала терактом целенаправленное убийство военкора Еремина
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; © РИА Новости
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Виновные обязательно понесут ответственность за случившееся, пообещала спикер Совфеда.
Целенаправленное убийство в зоне спецоперации военного корреспондента «Известий» Семена Еремина является терактом. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, которое опубликовало РИА Новости.
«Это подлое, целенаправленное убийство журналиста, мирного человека, занимавшегося мирной профессией, который честно писал, говорил о том, что он видел, что происходит. И, конечно, это террористический акт, безусловно, и за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал», — сказала она.
Матвиенко также рассказала, что познакомилась с Ереминым еще 20 лет назад, когда работала губернатором Санкт-Петербурга. Он был в числе группы молодых журналистов от «Пятого канала».
Матвиенко назвала Еремина честным, открытым, умным, а также талантливым и светлым человеком. Спикер Совфеда выразила искренние соболезнования его семье.
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.
Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.
Ранее 5-tv.ru писал, что комитет Красного Креста осудил гибель военкора «Известий» Семена Еремина. В гуманитарной организации обеспокоены ужасами, которые творятся на захваченных территориях.
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