Честно и сурово: группа Mordor посвятила песню погибшему военкору «Известий» Еремину

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Панк-группа Mordor посвятила песню погибшему в зоне СВО военкору Семену Еремину

Честно и сурово: группа Mordor посвятила песню погибшему военкору «Известий» Еремину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО Спецоперация

Журналист при жизни одним из первых услышал сырую версию композиции.

Панк-группа Mordor посвятила песню погибшему в зоне спецоперации военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину. Об том говорится в пресс-релизе группы.

Песня называется «После войны». Ее создание началось еще до начала российской спецоперации на Украине. Однако после февраля 2024 года стало ясно, что композицию необходимо доделать. Одним из первых слушателей песни стал именно Семен Еремин. Это была еще сырая акустическая версия, которую автор текста, солист коллектива Оркус (настоящее имя — Михаил Рябов) пел военкору в машине по дороге в Мариуполь.

«А когда песня была уже практически готова в студийном исполнении, Семен погиб. И я решил, пусть она будет посвящена его памяти», — поделился солист.

Отмечается, что песня получилась резкой, пронзительной, честной и суровой. Это взгляд изнутри, похожий на рассказ очевидца и журналистский репортаж.

«Получилось достаточно мрачно и жестко. Но, несмотря на гарь и копоть смутного времени, в песне отчетливо звучит надежда и уверенность в Победе — неотъемлемый атрибут русского духа. Потому что все равно придет весна. Хоть и после зимы. И все равно восторжествует справедливость. „После войны“…», — говорится в сообщении.

Песня «После войны» группы Mordor уже доступна на музыкальном стриминговом сервисе «Яндекс Музыка».

Военкор «Известий» Семен Еремин погиб 19 апреля в зоне спецоперации во время подготовки репортажа. Съемочную группу атаковал украинский беспилотник. Семен скончался от полученных ранений. Ему было 42 года.

Журналиста похоронили на Троекуровском кладбище. Президент России Владимир Путин наградил Семена Еремина Орденом Мужества посмертно.

Ранее 5-tv.ru писал, что мурал в честь погибшего в зоне СВО военкора Еремина открыли в подмосковной Балашихе. Изображение журналиста размером 40 на 12 метров нанесли на фасад дома по адресу: Луговая, 9, корпус 2. Автор мурала — художник из Балашихи Сергей Юраков.

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