Боевой трофей: российские бойцы эвакуировали с линии фронта танк Abrams

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 234 0

Бойцы группировки «Центр» эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams

Боевой трофей: российские бойцы эвакуировали с линии фронта танк Abrams

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Raymundo Prado

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Тема:
Спецоперация

В скором времени все желающие смогут увидеть машину на выставке.

Российские военнослужащие эвакуировали первый танк М1 Abrams с линии фронта на авдеевском участке в Донбассе. Об этом агентству РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Он отметил, что в скором времени на танк будет возможно посмотреть на выставке.

«Сейчас бойцы группировки „Центр“ успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе», — сказал Савчук.

Накануне американские СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины больше не собираются использовать представленные США танки Abrams из-за угрозы российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Россия продолжает проведение специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым, продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в НАТО паникуют из-за уничтожения танков Abrams на Украине.

Тема:
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