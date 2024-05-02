Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 47 0

Генсек ООН солидарен с российским дипломатом в этом вопросе.

Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе

Фото: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи призвал провести независимое международное расследование в связи с недавним обнаружением массовых захоронений в секторе Газа.

«Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — сказал Небензя.

Генсек ООН Антониу Гутерреш также призывал допустить международных следователей в места массовых захоронений палестинцев в анклаве.

До этого палестинское агентство WAFA сообщило, что в результате поисковых работ в городе Хан-Юнис, расположенном в южной части Газы, спасатели обнаружили 392 тела в массовых захоронениях. На некоторых были видны следы пыток. Кроме того, как утверждает агентство, как минимум 20 человек были похоронены заживо.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Колумбия разорвет отношения с Израилем из-за ситуации в Газе.

Тема:
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