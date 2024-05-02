Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Юные герои, которые подрабатывали гардеробщиками в концертном зале в день трагедии, спасли больше ста человек.

Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Подростки Артем Донсков, Никита Иванов и Ислам Халилов, спасшие людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», награждены медалями «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“ Донскова Артема Александровича, <…> Иванова Никиту Михайловича, <…> Халилова Ислама Бахтиеровича», — говорится в документе.

Ислам Халилов, Никита Иванов, Артем ДонсковИслам Халилов, Никита Иванов, Артем Донсков. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

В день теракта в «Крокус Сити Холле» Ислам Халилов, Артем Донсков и Никита Иванов подрабатывали гардеробщиками. Когда раздались выстрелы, подростки не растерялись и эвакуировали из здания больше ста человек, выступая в роли регуляторов.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как люди несли цветы к мемориалу на 40-й день с теракта в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
2 мая
«Больше жертв»: Пасечник указал на общую деталь в теракте в «Крокусе» и трагедии в Одессе
1 мая
«Я молчал 40 дней»: почему Киркоров встретил в скорби свой 57-й день рождения
30 апр
Лавров дал разъяснения главе МИД Таджикистана о проверках иностранцев
30 апр
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Фетисов возложил цветы к мемориалу возле «Крокуса»
30 апр
Люди несут цветы к мемориалу на 40-й день с теракта в «Крокусе»
29 апр
Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
28 апр
Силовики задержали 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» вместе с братом
27 апр
Вскрылись подробности о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
27 апр
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
26 апр
Спасавший людей в «Крокусе» школьник мечтает увидеть Путина
+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
92.05
0.27 98.64
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
«Плеснула мужику в лицо»: почему Ирен Феррари попала в больницу с ожогами лица
21:12
Замдиректора авиационной компании МЧС Матвеева оставили под арестом
21:00
Марш под оркестр: на Соборной площади Кремля прошла репетиция инаугурации президента
20:48
Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Крымом
20:37
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
20:25
Главное — проработать: может ли Кудрявцева навредить дочке из-за детских обид

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
Конец актерской карьере? Ирен Феррари попала к врачам со страшными ожогами лица
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео