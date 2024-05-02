Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

Юные герои, которые подрабатывали гардеробщиками в концертном зале в день трагедии, спасли больше ста человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Подростки Артем Донсков, Никита Иванов и Ислам Халилов, спасшие людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», награждены медалями «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“ Донскова Артема Александровича, <…> Иванова Никиту Михайловича, <…> Халилова Ислама Бахтиеровича», — говорится в документе.
Ислам Халилов, Никита Иванов, Артем Донсков.
В день теракта в «Крокус Сити Холле» Ислам Халилов, Артем Донсков и Никита Иванов подрабатывали гардеробщиками. Когда раздались выстрелы, подростки не растерялись и эвакуировали из здания больше ста человек, выступая в роли регуляторов.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как люди несли цветы к мемориалу на 40-й день с теракта в «Крокусе».
- 2 мая
- «Больше жертв»: Пасечник указал на общую деталь в теракте в «Крокусе» и трагедии в Одессе
- 1 мая
- «Я молчал 40 дней»: почему Киркоров встретил в скорби свой 57-й день рождения
- 30 апр
- Лавров дал разъяснения главе МИД Таджикистана о проверках иностранцев
- 30 апр
- Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Фетисов возложил цветы к мемориалу возле «Крокуса»
- 30 апр
- Люди несут цветы к мемориалу на 40-й день с теракта в «Крокусе»
- 29 апр
- Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
- 28 апр
- Силовики задержали 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» вместе с братом
- 27 апр
- Вскрылись подробности о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
- 27 апр
- Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
- 26 апр
- Спасавший людей в «Крокусе» школьник мечтает увидеть Путина
Читайте также
53%
0.27 98.64
0.61
Нашли ошибку?