Люди несут цветы к мемориалу на 40-й день с теракта в «Крокусе»

У здания Крокус Сити Холла проходит панихида по погибшим в теракте
Фото, видео: 5-tv.ru
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В злополучный вечер 22 марта 2024 года погибли 145 человек.
Люди собираются у стихийного мемориала на 40-й день со теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Скорбящие несут цветы. Кадры с места публикует 5-tv.ru.
Возле концертного зала лежит много цветов, портретов и мягких игрушек. На земле также выложены надписи «145» и «22.03.2024». Панихиды по погибшим в этой трагедии пройдут в Красногорске, возле «Крокуса», и в Никольском соборе.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. В конце марта четверо исполнителей теракта в «Крокусе» были внесены в реестр террористов, а недавно этот список пополнился именами еще семи фигурантов дела.
Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.
Ранее 5-tv.ru писал, что двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке. Вероятного соучастника теракта задержали вместе с братом.
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