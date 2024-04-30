Люди несут цветы к мемориалу на 40-й день с теракта в «Крокусе»

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 711 0

У здания Крокус Сити Холла проходит панихида по погибшим в теракте

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В злополучный вечер 22 марта 2024 года погибли 145 человек.

Люди собираются у стихийного мемориала на 40-й день со теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Скорбящие несут цветы. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Возле концертного зала лежит много цветов, портретов и мягких игрушек. На земле также выложены надписи «145» и «22.03.2024». Панихиды по погибшим в этой трагедии пройдут в Красногорске, возле «Крокуса», и в Никольском соборе.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

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Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. В конце марта четверо исполнителей теракта в «Крокусе» были внесены в реестр террористов, а недавно этот список пополнился именами еще семи фигурантов дела.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.

Ранее 5-tv.ru писал, что двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке. Вероятного соучастника теракта задержали вместе с братом.

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