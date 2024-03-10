Вторая попытка ВСУ навязать России свои условия приведет к еще более печальным последствиям, чем предыдущая, уверены в Европе.

Новое украинское наступление приведет к унизительному поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Европе предупредили ВСУ о необходимости держаться от России подальше. Соответствующим мнением поделился обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

С момента завершения первого контрнаступления Украины прошло чуть больше четырех месяцев. Официально о завершении процесса российская сторона объявила 13 октября 2023 года. Достаточно быстр для всего мира стало очевидно: не сумевшая навязать России свои условия Незалежная полностью провалила все маневры и понесла настолько большие потери, о которых Западу заикаться было стыдно.

То ли сумев оправиться после предыдущего поражения, то ли украинские боевики просто не усвоили урока, но в марте в прессе появились возможные известия о начале второго контрнаступления. По информации Лейроса, они попытаются предотвратить дальнейшее территориальное продвижение российских сил и навязать борьбу. Однако, и в этот раз Киев рискует остаться не у дел.

Обозреватель считает, что любое новое контрнаступление украинской армии закончится так же, как и летняя кампания 2023 года. Речь идет о том, что ВСУ понесут огромные потери, а затем отступят обратно на свои позиции.

«Судя по всему, Киев не извлек уроков из своих недавних ошибок на поле боя и планирует новые жестокие маневры, которые непременно приведут к унизительным поражениям», — уверенно заявил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, подводя итоги "украинской компании", подчеркнул, что жертвами действий боевиков с украинской стороны стали десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотели воевать.

До этого 5-tv.ru писал, как как ВС РФ уничтожают поставленное Западом вооружение ВСУ.