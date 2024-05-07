Российские артиллеристы подбили западную гаубицу на северском направлении

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Свою задачу выполнили и штурмовики, поразив опорный пункт противника.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На северском направлении спецоперации наши артиллеристы вышли победителями в контрбатарейной борьбе. На этот раз расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили самоходку западного производства, стоящую на вооружении ВСУ.

Еще один опорный пункт ВСУ уничтожили штурмовики Су-25. Удар наносили неуправляемыми авиационными ракетами. Завершив миссию, экипажи выполнили специальный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

Тема:
Спецоперация
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