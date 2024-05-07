Церемония инаугурации президента страны проходит в Андреевском зале Кремлевского дворца.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в светлом будущем страны. В торжественной речи в рамках инаугурации Верховный Главнокомандующий пообещал оправдывать оказанное ему россиянами доверие и высказал уверенность в непобедимости РФ.

По словам главы государства, предыдущие поколения россиян всегда ставили Родину на первое место и сумели добиться больших побед, ставших залогом успешного будущего. Теперь главной обязанностью современников, должно стать сохранение и преумножение достояния.

«Мы уверенно смотрим вперед и планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем <…>. Мы — единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное», — подчеркнул он.

Завершил свою речь Владимир Путин вдохновляющим напутствием: «Вместе победим!».

Со своей стороны Путин пообещал сделать все, чтобы оправдать оказанное ему доверие, используя все полномочия главы государства.

«Результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, трудиться с полной отдачей. Сегодня мы держим ответ перед нашей историей и предками», — сказал он.

Сегодня, 7 мая, проходит церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Он традиционно проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца.

В присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда Владимир Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента Путин официально вступил в должность главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пообещал продолжить работу по построению многополярного мира.