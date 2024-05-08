В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в Газе
ООН: Израиль нарушил в Газе все пять норм международного права по эвакуации
Фото, видео: Reuters / Ramadan Abed; 5-tv.ru
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Безопасность мирных жителей не была обеспечена заранее.
Израиль нарушил в Рафахе все возможные нормы международного права по эвакуации гражданского населения. Об этом заявили в ООН.
Пресс-секретарь организации по гуманитарным вопросам Йенс Лаерке, подчеркнул, что жителей не предупредили, и у них не было времени, чтобы покинуть опасную зону. Также Израиль не обеспечил безопасные маршруты эвакуации.
Переместиться предлагают в Хан-Юнис, а это тоже зона боевых действий. Более того, Израиль заблокировал поступление гуманитарной помощи и продолжает обстреливать густонаселенные районы Рафаха.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Ближнем Востоке пытаются установить перемирие. Во всяком случае, на это готовы пойти в ХАМАС.
Проблема — в Израиле, который продолжает готовиться к полномасштабной операции в Рафахе. Это юг сектора Газа, где укрываются более миллиона беженцев.
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