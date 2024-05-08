Более 35 тысяч человек остались без света после урагана в Воронежской области
Из-за непогоды на мемориальном комплексе «Памятник Славы» погас вечный огонь.
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
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Десятки тысяч жителей Воронежской области остались без света. В регионе устраняют последствия ураганного ветра, порывы которого достигали 23-х метров в секунду. Оборваны провода, повалены деревья, некоторые упали прямо на припаркованные автомобили.
Из-за непогоды на мемориальном комплексе «Памятник Славы» погас вечный огонь. К восстановительным работам в регионе привлечено больше двухсот пятидесяти человек.
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