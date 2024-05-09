Посол РФ в Австралии возложил цветы к мемориалу советскому солдату

Посол Российской Федерации в Австралии Алексей Павловский возложил цветы к мемориалу в Сиднее, посвященному подвигу советского солдата. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

День Победы сегодня празднуют не только в России, но и по всему миру. В крупнейшем городе далекой Австралии к мемориальной плите почтить память советских героев пришли многие. Помимо Алексея Павловского торжественное мероприятие посетили и россияне, проживающие в Сиднее — они возложили к памятнику портреты предков, воевавших против немецких захватчиков.

Процесс возложения венков сопровождался великой песней народного артиста РСФСР Льва Лещенко «День Победы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, акция «Свеча памяти» прошла в городах России.