Посол РФ в Австралии возложил цветы к мемориалу советскому солдату

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 21 0

Торжественное мероприятие провели в Сиднее.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Посол Российской Федерации в Австралии Алексей Павловский возложил цветы к мемориалу в Сиднее, посвященному подвигу советского солдата. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

День Победы сегодня празднуют не только в России, но и по всему миру. В крупнейшем городе далекой Австралии к мемориальной плите почтить память советских героев пришли многие. Помимо Алексея Павловского торжественное мероприятие посетили и россияне, проживающие в Сиднее — они возложили к памятнику портреты предков, воевавших против немецких захватчиков.

Процесс возложения венков сопровождался великой песней народного артиста РСФСР Льва Лещенко «День Победы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, акция «Свеча памяти» прошла в городах России.

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