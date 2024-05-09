«Нашу дружбу не сломить!» — Гуцул поблагодарила Путина за приглашение на Парад

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Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

Глава Гагаузии Гуцул поблагодарила Путина за приглашение на Парад Победы

Фото, видео: © РИА Новости; Telegram / Евгения Гуцул/ evgheniagutul; 5-tv.ru

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День Победы 9 Мая

Сегодня, 9 мая, отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к своему народу и поздравила их с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, в котором заявила о храбрости и самоотверженности гагаузов в тот ужасный период.

«Гагаузы храбро сражались на фронтах, участвовали в эвакуации заводов и фабрик, ухаживали за раненными в госпиталях, самоотверженно трудились в тылу. Как и весь многонациональный советский народ гагаузы стойко переносили все тяготы и лишения войны. Поэтому сегодня мы по праву называем себя наследниками Великой Победы», — заявила Гуцул.

Кроме того, она поблагодарила президента России Владимира Путина за приглашение участвовать в праздничных мероприятиях по случаю Победы в ВОВ. Это является высоким знаком дружбы и доверия между народами. В Москве Гуцул представляет Гагаузию и всю Молдавию.

«Мы вместе ковали Великую Победу и сегодня мы снова рядом, потому что это часть нашей общей истории. Нашу многовековую дружбу никому не сломить! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы и прошу сегодня выйти на праздничное шествие в Комрате и возложить цветы к Мемориалу воинов-освободителей», — подчеркнула она.

Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы. Великая Отечественная война закончилась ровно 79 лет назад. В РФ и многих странах мира пройдут праздничные мероприятия, посвященные этому знаменательному событию. Традиционно на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, на котором выступит российский президент Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава КНДР Ким Чен Ын поздравил граждан России с Днем Победы.

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