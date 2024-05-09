Путин: судьба родины зависит от каждого из нас

Президент выступил с традиционной речью на Параде Победы на Красной площади.
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Судьба и будущее родины зависит от абсолютно каждого из нас, заявил Путин на Параде Победы. В непростые времена для России нужно помнить о своих героях, которые положили жизнь на освобождение России.
«Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо и неизменно равняемся на поколение победителей — отважное, благородное, мудрое», — отметил глава государства.
На Параде Победы в Москве в 2024 году принимают участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил. При этом попасть на парад смогли те, кто имеет специальный пригласительный билет. Такие получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица. Всего на трибунах до двух тысяч мест.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Параде Победы принимают участие ветераны спецоперации по защите Донбасса.
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