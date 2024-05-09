В Мелитополе по центральной улице прошел танк Т-70 в День Победы

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 29 0

Танк Т-70 отреставрировали в Мелитополе к 79-й годовщине Дня Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Именно на этом танке советские воины-освободители первыми вошли в город в 1943 году.

По центральной улице Мелитополя в Запорожской области прошел восстановленный танк Т-70 в честь 79-й годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Более 80 лет танк стоял на постаменте, но в мае прошлого года специалисты Российского военно-исторического общества, по инициативе губернатора Запорожской области, начали восстанавливать его ходовую часть. Эта боевая машина, принадлежавшая экипажу гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова, была отремонтирована специалистами Музея «Битва за Ленинград» и РВИО.

Из-за возможных провокаций и для обеспечения безопасности, проведение крупных праздничных мероприятий в честь Дня Победы 9 мая в Запорожской области ограничено. Тем не менее каждый житель Мелитополя сегодня смог посетить мемориальный комплекс «Братское кладбище», чтобы почтить память освободителей и увидеть часть истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Садовом кольце в Москве в День Победы прошла военная техника.

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