Столетний ветеран ВОВ на праздновании 9 Мая в Москве рассказал об освобождении Праги

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

На Поклонной горе ветеран рассказывает людям о своем тяжелом военном пути, на котором он много раз мог погибнуть.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

Ветеран Великой Отечественной Геннадий Моргунов, которому в 2023-м исполнилось 100 лет, каждый год в День Победы посещает Поклонную гору в Москве. Его призвали в Красную армию в 1941 году — там он служил радистом.

«Нас отправили на Дальний Восток, там японцы шевелились, хотели напасть. А потом, как опытных вояк, нас призвали на Западный фронт, а потом… нас перекинули на Прагу и Варшаву… Прямо телеграмма была Сталину от руководства: „Прага погибает, помогите!“ И вот нас галопом всех посадили на машины и мы гнали галопом, и Прагу спасли», — вспоминает ветеран.

Жители Праги, которые очень любили свою столицу, встретили советских военных как героев. Женщины целовали солдат — рассказывая о Великой Отечественной войне, Моргунов не может сдержать слез.

После окончания войны ветеран до 1947 года служил в Чехословакии, а позже, до 1953 года, Моргунов работал в сфере государственной безопасности. Сын ветерана Леонид рассказал, что их семья живет в Нижегородской области, но каждый год приезжает в Москву на Поклонную гору, чтобы отметить День Победы.

На Поклонной горе ветеран рассказывает людям о своем тяжелом военном пути, на котором он много раз мог погибнуть. Сын Моргунова считает, что истории участников Великой Отечественной войны нужно знать всем, а русский народ будет побеждать всегда, ведь и молодежь сейчас способна отстоять Родину.

Тема:
День Победы 9 Мая
10 мая
Хакеры показали трансляцию парада Победы на Красной площади на телеканалах Украины
9 мая
Салют в честь Дня Победы в Петербурге. Видео
9 мая
Детей войны из Харьковской области поздравили с Днем Победы
9 мая
SHAMAN исполнил народную песню «Черный ворон» в Музее Победы в честь 9 Мая
9 мая
«Очень сильно меняемся»: участник СВО о развитии чувства патриотизма в России
9 мая
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция
9 мая
«Пример мужества». Известные деятели призвали чтить память о ветеранах
9 мая
Жители Нарвы вопреки запрету с другого берега смотрели концерт в честь Дня Победы в Ивангороде
9 мая
Участник СВО заявил об исцеляющей силе музыки
9 мая
«Нет, ну это все. Я ухожу!» — вдова участника СВО рассказала о подвиге мужа
+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:35
США отказались от объявлений по вопросу конфискации активов России
1:16
Зеленский уволил главу управления государственной охраны Украины Рудя
0:57
Хакеры показали трансляцию парада Победы на Красной площади на телеканалах Украины
0:38
Военная полиция России блокировала колонну коалиции США из шести Bradley в Сирии
0:19
Хейли и Джастин Бибер впервые станут родителями
23:58
Столетний ветеран ВОВ на праздновании 9 Мая в Москве рассказал об освобождении Праги

Сейчас читают

Самый волшебный день в году: как 10 мая 2024-го привлечь удачу, финансы и любовь
SHAMAN исполнил народную песню «Черный ворон» в Музее Победы в честь 9 Мая
Бронемашины «Феникс» и «Линза» впервые приняли участие в Параде Победы
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео