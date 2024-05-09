Салют в честь Дня Победы в Петербурге. Видео

Праздничный салют в Петербурге был дан у Петропавловской крепости
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
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У стен Петропавловской крепости прозвучало около 1,5 тысячи выстрелов.
Салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был дан в Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости. Одновременно 12 установок раскрасили городское небо тысячей фейерверочных изделий разных видов.
У стен крепости прозвучало около 1,5 тысячи выстрелов. По времени салют длится приблизительно десять минут.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео праздничного салюта в честь Дня Победы в Москве. Прежде в этот день на Красной площади прошел Парад Победы по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В этом году в шествии приняли участие более девяти тысяч человек и свыше 70 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС.
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