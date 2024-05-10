В Польше нашли могилу ликвидированного на Украине наемника

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Его судьба могла бы быть совсем другой, но начинающий актер решил примкнуть к ВСУ.

В Польше нашли могилу ликвидированного на Украине наемника

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В Польше обнаружили могилу ликвидированного в зоне СВО иностранного наемника Януша Шереметы. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Неудавшийся актер, ставший в итоге жестоким наемником, был ликвидирован в 2022 году под Артемовском. Известно, что он снимал убийство российского военного. Место захоронения Шереметы обнаружили на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии нашли могилу ликвидированного на Украине командира наемников.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Тема:
Спецоперация
10 мая
В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома
10 мая
Расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
10 мая
«Очевидный сигнал»: в Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках
10 мая
«Взяли упорством»: как российские бойцы освобождали Очеретино в ДНР
10 мая
Су-30СМ мастерски перехватил дрон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
10 мая
Отец ликвидированного на Украине наемника из Колумбии попросил вернуть тело сына
10 мая
Украинский дрон ударил по НПЗ в Калужской области
9 мая
В Испании сообщили о сети «скрытых заводов» на Украине
9 мая
В МИД России отреагировали на слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
9 мая
Участник СВО заявил об исцеляющей силе музыки
+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
91.82
0.70 98.95
0.64
Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая

Последние новости

10:38
В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома
10:24
«Проживал жизнь человека, которым я не являюсь»: Дава исповедался перед Бузовой
10:16
В Польше нашли могилу ликвидированного на Украине наемника
10:01
Бездетность, одиночество, ранняя смерть: судьба актеров фильма «Калина красная»
9:43
Расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
9:33
Нашла счастье в браке с иностранцем: муж Дины Корзун долго добивался ее расположения

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 мая
Самый волшебный день в году: как 10 мая 2024-го привлечь удачу, финансы и любовь
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео