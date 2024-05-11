ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка, где готовился автопробег

Националисты продолжают терроризировать мирное население.
Фото, видео: 5-tv.ru
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ВСУ нанесли по жилому району Донецка удар, предположительно, ракетами из РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
Недалеко от места прилета готовился автопробег в честь 10-летия со дня образования республики. По предварительным данным, из-за удара серьезно пострадало кафе и недостроенное здание по соседству. Информация о пострадавших уточняется.
На кадрах с места происшествия видно, как люди после удара ВСУ начинают разбегаться.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием со дня образования республик. В своем официальном обращении он выразил уверенность в том, что вместе российский народ сможет решить поставленные задачи и вернет мир.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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