ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка, где готовился автопробег

ВСУ нанесли по жилому району Донецка удар, предположительно, ракетами из РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Недалеко от места прилета готовился автопробег в честь 10-летия со дня образования республики. По предварительным данным, из-за удара серьезно пострадало кафе и недостроенное здание по соседству. Информация о пострадавших уточняется.

На кадрах с места происшествия видно, как люди после удара ВСУ начинают разбегаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием со дня образования республик. В своем официальном обращении он выразил уверенность в том, что вместе российский народ сможет решить поставленные задачи и вернет мир.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.