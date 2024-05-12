«Ночные волки» передали Музею Победы монеты для народного памятника

Члены байк-клуба «Ночные волки» во главе с основателем, Александром «Хирургом» Залдастановым, внесли свой вклад в создание народного памятника героям Великой Отечественной войны.

Так, 11 мая у здания московского Музея Победы состоялось открытие мотосезона, участие в мероприятии приняли более тысячи байкеров. В рамках события они передали культурному учреждению монеты для выплавки мемориала.

«Сегодня мы приехали к Музею Победы, и каждый из нас привез свою монетку, частицу будущего памятника», — отметил координатор акции, белорусский спортсмен-паралимпиец, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда Алексей Талай.

Народный памятник «Живая память благодарных поколений» был установлен в Минске в 2022 году. Отмечается, что 130 тысяч семей из Белоруссии и России собрали для него монеты.

В 2024-м в Брестской крепости будет установлен еще один подобный мемориальный объект, а в 2025 году такой появится в Москве на Поклонной горе.

Организаторы ожидают, что в сплаве будут собраны частицы монет от пяти миллионов семей из стран бывшего СССР. К акции могут присоединиться все желающие.

Для этого в Музее Победы установлена специальная колба — в нее можно опустить монету. Размер вклада не так важен — достаточно и одной монетки.

Кроме того, поучаствовать в создании мемориала можно дистанционно из любой точки России, сделав пожертвование на оплату услуг по его изготовлению и установке. Готовый памятник будет символом неразрывной связи поколений.

Для потомков героев он станет своего рода реликвией. Местом, куда можно привести детей, рассказать им о Великой Победе и собственной роли в увековечении памяти.

Ранее 5-tv.ru писал, что Музей Победы посетили более 130 тысяч человек 9 мая.