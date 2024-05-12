Гладков: погибшие при обрушении дома в результате теракта в Белгороде пока не обнаружены
По информации губернатора, пострадали 19 человек.
Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru
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Погибшие в результате обрушения дома в Белгороде после теракта, совершенного Вооруженными силами Украины, пока не обнаружены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Известно, что подъезд обрушился в десятиэтажном доме. Во время эвакуации жителей и разбора завалов после террористической атаки произошел частичный обвал кровли.
По предварительным данным, в Белгороде пострадали 19 человек, из которых двое — дети.
«Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков.
Он также отметил, что ситуацию с пострадавшими контролируют — в случае необходимости все тяжело раненые будут отправлены в столицу.
Губернатор подчеркнул, что погибшие в городе пока не обнаружены. На месте происшествия в полном объеме продолжают работать спецслужбы.
«В городе Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей», — добавил Гладков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о теракте в Белгороде.
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