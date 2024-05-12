«Варварство украинского руководства»: что известно о теракте в Белгороде

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 19 0

Военный эксперт Литовкин: использование ТРК Точка-У говорит о варварстве Киева

Фото, видео: Демидова Елизавета / ТАСС; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

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Обстрел территорий России, где нет боевых подразделений, говорит о бесчеловечности Киева.

Использование тактического ракетного комплекса «Точка-У», с помощью которого ВСУ совершили теракт в Белгороде, говорит о варварстве украинского руководства. В результате атаки в городе произошло обрушение многоквартирного жилого дома. Подробнее об оружии, которое использовал Киев, 5-tv.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Как объяснил специалист, ТРК «Точка-У» производился на Украине на заводе «Арсенал» еще в 70-х годах, однако до сих пор остался и продолжает использоваться. Он может стрелять на дальность 120 километров.

В стране до сих пор остались специалисты по обслуживанию и эксплуатации комплекса.

«И то что они стреляют по жилым домам, по территории, где нет боевых подразделений, это говорит о варварстве украинского руководства как политического, так и военного. О запредельном цинизме и подлости этого руководства, которое использует малейшие возможности, чтобы нанести террористический удар по российскому населению», — заметил Литовкин.

Эксперт также сказал, что неудачи на фронте ВСУ пытаются компенсировать террористическими ударами по жилым городам РФ.

Наносит ТРК «Точка-У» сильный урон — боеголовки для них весят около 300 килограммов. Среди их видов существуют осколочно-фугасные, кассетные, а также ядерные, однако таких на Украине нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в больницы направлены 17 пострадавших после теракта в Белгороде.

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