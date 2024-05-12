«Варварство украинского руководства»: что известно о теракте в Белгороде

Военный эксперт Литовкин: использование ТРК Точка-У говорит о варварстве Киева
Фото, видео: Демидова Елизавета / ТАСС; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Обстрел территорий России, где нет боевых подразделений, говорит о бесчеловечности Киева.
Использование тактического ракетного комплекса «Точка-У», с помощью которого ВСУ совершили теракт в Белгороде, говорит о варварстве украинского руководства. В результате атаки в городе произошло обрушение многоквартирного жилого дома. Подробнее об оружии, которое использовал Киев, 5-tv.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Как объяснил специалист, ТРК «Точка-У» производился на Украине на заводе «Арсенал» еще в 70-х годах, однако до сих пор остался и продолжает использоваться. Он может стрелять на дальность 120 километров.
В стране до сих пор остались специалисты по обслуживанию и эксплуатации комплекса.
«И то что они стреляют по жилым домам, по территории, где нет боевых подразделений, это говорит о варварстве украинского руководства как политического, так и военного. О запредельном цинизме и подлости этого руководства, которое использует малейшие возможности, чтобы нанести террористический удар по российскому населению», — заметил Литовкин.
Эксперт также сказал, что неудачи на фронте ВСУ пытаются компенсировать террористическими ударами по жилым городам РФ.
Наносит ТРК «Точка-У» сильный урон — боеголовки для них весят около 300 килограммов. Среди их видов существуют осколочно-фугасные, кассетные, а также ядерные, однако таких на Украине нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в больницы направлены 17 пострадавших после теракта в Белгороде.
- 12 мая
- Ракетная опасность объявлена в Белгороде
- 29 мар
- ВСУ снова обстреляли Белгородскую область из РСЗО Vampire: что известно о последствиях
- 22 мар
- «Сильный взрыв и черный дым»: очевидец о новом обстреле Белгорода со стороны Украины
- 17 мар
- Восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородском районе
- 7 мар
- «Не оставим в покое»: Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по Белгороду
- 18 февр
- «Фашистский метод»: как Киев мстит за провалы на фронте ударами по Белгороду
- 17 февр
- После обстрела Белгорода со стороны ВСУ в больницах остаются 14 пострадавших
- 16 февр
- Беспредельная жестокость: семь человек погибли и 19 пострадали при обстреле Белгорода
- 16 февр
- Число раненых в Белгороде при обстреле ВСУ возросло до 19
- 15 февр
- Жители Белгорода несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта ВСУ
Читайте также
52%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?