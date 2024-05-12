Тепло вернется? Какую погоду ждать москвичам на следующей неделе

Когда затяжной период аномального холода, наконец-то, завершится?

Воздух в Москве прогреется до 20 градусов 16 мая, а 17-го ожидаются проливные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Необычайно затяжной период аномального холода в Центральной России, который длится уже десять суток, продолжится до середины предстоящей недели, после чего температурный фон к концу семидневки, наконец-то, вернется в климатическое русло мая», — написал он в своем Telegram-канале.

По прогнозу Тишковца, в понедельник, 13 мая, осадки в столице маловероятны, возможна солнечная погода. При этом ночью еще могут быть заморозки: в Москве около нуля, в Подмосковье — от минус трех до плюс двух градусов. Днем в городе ожидается плюс 9-12 градусов, а по области — плюс 8-13.

Во вторник и среду вероятна облачность и небольшие осадки, температура днем — плюс 10-15 градусов с повышением до 13-18.

В четверг будет без осадков, температура днем — до плюс 15-20 градусов.

«Пятница ожидается самой ненастной. В регион прорвется активный фронтальный раздел североатлантического циклона, который обрушится ливневыми дождями», — предупредил Тишковец.

По его прогнозу, минимальная температура 17 мая составит семь градусов тепла.

В выходные наступит типичная майская погода — солнечная и сухая. В разгар дня воздух прогреется до плюс 20 градусов, заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гидрометцентре спрогнозировали сроки потепления в Москве.