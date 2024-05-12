Число погибших в результате теракта в Белгороде достигло пяти

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 62 0

При обрушении части многоквартирного дома пострадали еще 20 человек, в том числе, двое детей.

Число погибших в результате теракта в Белгороде достигло пяти

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Обрушение дома в Белгороде

Число погибших при обрушении части многоквартирного дома в результате теракта в Белгороде достигло пяти. Об этом сообщает МЧС РФ. Пострадали еще 20.

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Подъезд жилого многоквартирного дома в Белгороде обрушился после удара украинских боевиков из тактического ракетного комплекса «Точка-У». На месте происшествия продолжают работать спасатели.

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