Число погибших в результате теракта в Белгороде достигло пяти

Число погибших при обрушении части многоквартирного дома в результате теракта в Белгороде достигло пяти. Об этом сообщает МЧС РФ. Пострадали еще 20.

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Подъезд жилого многоквартирного дома в Белгороде обрушился после удара украинских боевиков из тактического ракетного комплекса «Точка-У». На месте происшествия продолжают работать спасатели.