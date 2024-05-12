Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Симферополя

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал граждан соблюдать спокойствие.

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Симферополя

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в районе Симферополя. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Разрушений и пострадавших нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на 12 мая средства ПВО пресекли попытки украинских боевиков атаковать четыре региона России беспилотниками самолетного типа и оперативно-тактическими ракетами «Точка-У».

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух ракет над Белгородской областью. В то же время над Волгоградской областью был сбит один дрон, над Липецкой — два, над Брянской — три.

Ранее в этот день массированной атаке украинских вооруженных формирований подвергся Белгород. Подъезд жилого многоквартирного дома в городе обрушился после удара из комплекса «Точка-У».

На месте происшествия продолжают работать спасатели. По последним данным МЧС, из-под завалов извлекли тела семерых погибших.

Известно также, что ранения получили 20 человек, в том числе два ребенка. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в офисе генсека ООН прокомментировали удар по Белгороду.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

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