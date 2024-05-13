Пятерых агентов СБУ осудили на сроки от 11 до 16 лет за шпионаж

Фигуранты передавали украинским спецслужбам данные о войсках России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
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Верховный суд Крыма признал виновными агентов украинских спецслужб, которые были задержаны сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. Они осуждены на сроки от 11 до 16 лет за сбор сведений о российских войсках. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены граждане Украины: Петровский Николай Николаевич, Котов Сергей Анатольевич, Козлов Иван Владимирович, Арефьев Сергей Алексеевич и Заривный Александр Григорьевич», — уточнили в российской спецслужбе.
Указывается, что они собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений войск России в зоне спецоперации. Эту информацию впоследствии использовали ВСУ для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударовы по позициями российской армии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники полиции и ФСБ задержали девять фигурантов дела о финансировании ВСУ путем мошенничества. Свою схему злоумышленники применили к нескольким жителям столичного региона. Они не только входили в доверие к потерпевшим, но также шантажировали своих жертв.
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