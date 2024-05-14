Все для выпускников: теперь можно сразу пересдать ЕГЭ в случае провала на экзамене

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 14 0

Рособрнадзор: выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор

Все для выпускников: теперь можно сразу пересдать ЕГЭ в случае провала на экзамене

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ЕГЭ

У школьников появилось больше времени для поступления в вуз.

Школьники смогут уже в июне пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), о чем РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Это раньше назначенных премьер-министр РФ Михаил Мишустин дат.

По мнению Музаева, «точно с июня месяца» школьники смогут пересдать один из предметов. Стоит отметить, что основной период проведения ЕГЭ намечен уже на 23 мая, а двери возможностей закроются 1 июля. В таком случае школьники получат больше времени для поступления в подходящий вуз.

«Мы знаем, что выпускная кампания — сдача единого государственного экзамена — плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях», — подчеркивает Анзор Музаев.

В случае, если школьник воспользуется вторым шансом, то результаты первой сдачи одного из предметов ЕГЭ полностью аннулируют — выбрать наилучший балл из двух вариантов не получится, напомнил глава Рособрнадзора.

Изначально в конце февраля именно президент Владимир Путин призвал разрешить выпускникам пересдавать один из предметов в рамках ЕГЭ. Тогда он отметил, что механизм сдачи экзаменов не должен стоят на месте — он обязан совершенствоваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин прислушался к словам президента, заявив, что школьники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ в начале июля, однако сейчас окно возможностей для выпускников расширили еще сильнее.

Тема:
ЕГЭ
7 мая
Право на ошибку: что делать школьнику при неуспешной сдаче ЕГЭ
1 мая
Ошибка допустима: выпускникам школ разрешили поступать в вузы без аттестата?
30 апр
«Запасной аэродром»: как поддержать ребенка перед ЕГЭ
23 апр
Расписание ЕГЭ-2024 утвердили в России
19 апр
Второй шанс: пересдать один из предметов ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля
5 апр
Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024
29 мар
Россияне смогут поступить на бюджет в белорусские вузы по результатам ЕГЭ: условия
19 мар
Российские учителя требуют обсудить реформу обществознания
12 мар
Сроки определены: когда можно пересдать ЕГЭ в 2024 году
6 мар
Второй шанс: когда выпускникам школ разрешат пересдавать ЕГЭ
+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.63
-0.19 98.85
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
МВД России подготовит реформу в миграционной сфере
15:25
Все для выпускников: теперь можно сразу пересдать ЕГЭ в случае провала на экзамене
15:09
Помогает или вредит: как влияет просмотр порно на сексуальную жизнь
15:07
Суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры
15:00
Только высшее: из российского образования уберут понятие «Бакалавр»
14:53
Утверждение правительства: в Госдуме рассматривают кандидатуры на посты министров

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Суды и смерти нипочем: скандальный хирург Хайдаров не намерен прекращать оперировать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео