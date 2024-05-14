Все для выпускников: теперь можно сразу пересдать ЕГЭ в случае провала на экзамене

Рособрнадзор: выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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У школьников появилось больше времени для поступления в вуз.
Школьники смогут уже в июне пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), о чем РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Это раньше назначенных премьер-министр РФ Михаил Мишустин дат.
По мнению Музаева, «точно с июня месяца» школьники смогут пересдать один из предметов. Стоит отметить, что основной период проведения ЕГЭ намечен уже на 23 мая, а двери возможностей закроются 1 июля. В таком случае школьники получат больше времени для поступления в подходящий вуз.
«Мы знаем, что выпускная кампания — сдача единого государственного экзамена — плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях», — подчеркивает Анзор Музаев.
В случае, если школьник воспользуется вторым шансом, то результаты первой сдачи одного из предметов ЕГЭ полностью аннулируют — выбрать наилучший балл из двух вариантов не получится, напомнил глава Рособрнадзора.
Изначально в конце февраля именно президент Владимир Путин призвал разрешить выпускникам пересдавать один из предметов в рамках ЕГЭ. Тогда он отметил, что механизм сдачи экзаменов не должен стоят на месте — он обязан совершенствоваться.
Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин прислушался к словам президента, заявив, что школьники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ в начале июля, однако сейчас окно возможностей для выпускников расширили еще сильнее.
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