У школьников появилось больше времени для поступления в вуз.

Школьники смогут уже в июне пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), о чем РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Это раньше назначенных премьер-министр РФ Михаил Мишустин дат.

По мнению Музаева, «точно с июня месяца» школьники смогут пересдать один из предметов. Стоит отметить, что основной период проведения ЕГЭ намечен уже на 23 мая, а двери возможностей закроются 1 июля. В таком случае школьники получат больше времени для поступления в подходящий вуз.

«Мы знаем, что выпускная кампания — сдача единого государственного экзамена — плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях», — подчеркивает Анзор Музаев.

В случае, если школьник воспользуется вторым шансом, то результаты первой сдачи одного из предметов ЕГЭ полностью аннулируют — выбрать наилучший балл из двух вариантов не получится, напомнил глава Рособрнадзора.

Изначально в конце февраля именно президент Владимир Путин призвал разрешить выпускникам пересдавать один из предметов в рамках ЕГЭ. Тогда он отметил, что механизм сдачи экзаменов не должен стоят на месте — он обязан совершенствоваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин прислушался к словам президента, заявив, что школьники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ в начале июля, однако сейчас окно возможностей для выпускников расширили еще сильнее.