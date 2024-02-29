«Должно совершенствоваться»: Путин предложил разрешить пересдавать один экзамен

Качественное образование молодого поколения — одно из приоритетных направлений развития России.

Владимир Путин предложил разрешить выпускникам пересдавать один из предметов в рамках Единого государственного экзамена. Об этом российский лидер рассказал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Глава государства отметил, что само по себе проведение ЕГЭ до сих пор вызывает дискуссии в научном и образовательном сообществе России, добавив, что механизм сдачи экзаменов должен постоянно совершенствоваться.

«Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении — дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно — по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — предложил Путин.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин потребовал увеличить финансирование программ продвижения русского языка.