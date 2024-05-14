Новые рубежи: как ВС РФ брали Бугроватку
ВС РФ вышли к реке Северский Донец
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Министерство обороны России сообщает об успехах в зоне спецоперации.
Поддержка с воздуха помогла освободить нашим военным еще один населенный пункт. Речь о селе Бугроватка. Это всего в 8-ми километрах от Волчанска.
А это значит, что подразделения группировки «Север» продвигаются вглубь обороны противника и уже вышли к реке Северский Донец.
Также они держат под контролем часть трассы Харьков-Липцы, постоянно обстреливая из арт орудий противника.
Близкой к критической ситуацию на харьковском направлении уже назвал глава ГУР Украины Кирилл Буданов*. По его словам, у ВСУ на этом направлении не осталось резервов.
* — признан экстремистом и террористом в РФ.
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