Новые рубежи: как ВС РФ брали Бугроватку

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ВС РФ вышли к реке Северский Донец

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Министерство обороны России сообщает об успехах в зоне спецоперации.

Поддержка с воздуха помогла освободить нашим военным еще один населенный пункт. Речь о селе Бугроватка. Это всего в 8-ми километрах от Волчанска.

А это значит, что подразделения группировки «Север» продвигаются вглубь обороны противника и уже вышли к реке Северский Донец.

Также они держат под контролем часть трассы Харьков-Липцы, постоянно обстреливая из арт орудий противника.

Близкой к критической ситуацию на харьковском направлении уже назвал глава ГУР Украины Кирилл Буданов*. По его словам, у ВСУ на этом направлении не осталось резервов.

* — признан экстремистом и террористом в РФ.

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