Песков: Россия осуждает нападение на премьера Словакии Фицо

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 29 0

Обращений о помощи в расследовании со словацкой стороны не поступало.

Фото, видео: Reuters / Nadja Wohlleben; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

Россия «решительным образом» осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава России Владимир Путин выразил свое сочувствие — была отправлена телеграмма, в которой глава РФ пожелал сил Фицо справиться и спасти свою жизнь.

«Мы решительным образом осуждаем это нападение. Считаем его абсолютно неприемлемым. Это действительно большая трагедия. Надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться из этой ситуации», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что каких-либо обращений о помощи в расследовании не поступало. Хотя известно о заявлениях словацкой стороны о том, что преступление несет «политический подтекст».

«Это попытка убийства одного из членов руководства страны и, конечно, мы конечно полностью это осуждаем», — заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первых результатах расследования покушения на премьера Словакии.

Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо
16 мая
Фицо расстрелял либеральный поэт: первые результаты расследования покушения на премьера Словакии
16 мая
«Чудовищное преступление»: Путин отреагировал на покушение на Фицо
16 мая
Власти Словакии увидели политические мотивы в нападении на Роберта Фицо
15 мая
СМИ сообщают, что премьер Словакии Фицо введен в искусственную кому
15 мая
В МВД Словакии опровергли сообщения об успешной операции Фицо
15 мая
Врачи завершили операцию по спасению премьера Словакии Фицо
15 мая
Словацкая оппозиция открестилась от напавшего на Роберта Фицо
15 мая
У премьера Словакии Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости
15 мая
Напавшим на премьера Словакии Фицо мог быть известный писатель Юрай Чинтула
15 мая
Казалось бы, причем тут Украина? Почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение
+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
91.26
-0.10 98.83
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:47
В Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе у станции метро «Пионерская»
8:39
Мускулы или технологии: какой садовый опрыскиватель лучше купить
8:30
РФПИ с китайскими партнерами планирует совместное продвижение кинокартин
8:23
Эффективная оборона: о чем говорил Путин на совещаниях в Кремле по военной теме
8:22
Самый полезный лайфхак: как соорудить мини-теплицу из мусорных мешков
8:07
Песков: Россия осуждает нападение на премьера Словакии Фицо

Сейчас читают

Байден бьет по электромобилям и аккумуляторам из Китая: пошлины вырастут в 2−4 раза
Крысиная угроза: кто и как может заразиться новым видом гепатита Е
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео