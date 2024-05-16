Песков: Россия осуждает нападение на премьера Словакии Фицо

Россия «решительным образом» осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава России Владимир Путин выразил свое сочувствие — была отправлена телеграмма, в которой глава РФ пожелал сил Фицо справиться и спасти свою жизнь.

«Мы решительным образом осуждаем это нападение. Считаем его абсолютно неприемлемым. Это действительно большая трагедия. Надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться из этой ситуации», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что каких-либо обращений о помощи в расследовании не поступало. Хотя известно о заявлениях словацкой стороны о том, что преступление несет «политический подтекст».

«Это попытка убийства одного из членов руководства страны и, конечно, мы конечно полностью это осуждаем», — заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первых результатах расследования покушения на премьера Словакии.